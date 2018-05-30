Колокольцев проверил готовность Екатеринбурга к ЧМ-2018

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев посетил Екатеринбург с рабочим визитом, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

Цель поездки — проверка готовности города к чемпионату мира по футболу 2018 года.

В частности, Колокольцев осмотрел пункт временной дислокации сводного отряда полиции. Он также проинспектировал Центральный стадион, на котором пройдут четыре матча турнира.

Кроме того, министр встретился с полпредом президента России в Уральском федеральном округе Игорем Холманских.

Ранее «Аргументы неделi» сообщали, что Колокольцев посетил Ростов-на-Дону в рамках подготовки к ЧМ-2018.