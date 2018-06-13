Карпин прокомментировал проведение ЧМ-2026 в США, Мексике и Канаде

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин в беседе с НСН прокомментировал проведение чемпионата мира по футболу 2026 года в США, Мексике и Канаде.

«Для этого и надо проводить чемпионаты мира, чтобы популяризировать этот вид спорта», — заявил он.

По его словам, если в Соединённых Штатах в 1994 году были готовы провести и провели этот турнир, то в 2026 году стопроцентно будет ещё лучше, тем более что футбол там развивается.

«Все три страны будут готовы на 100%», — отметил Карпин.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз поддержал совместную заявку США, Канады и Мексики на выборах места проведения ЧМ-2026.

Также Nation News сообщал, что глава МВД России Владимир Колокольцев проверил готовность Калининграда к чемпионату мира по футболу 2018 года.