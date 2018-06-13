Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике

Совместная заявка США, Канады и Мексики за право проведения чемпионата мира по футболу 2026 года победила по итогам голосования на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА).

За объединённую североамериканскую заявку проголосовали 67% членов исполкома организации.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал глав государств, которые посетят церемонию открытия чемпионата мира по футболу в России. По его словам, по случаю турнира в Москву прибудут лидеры Казахстана — Нурсултан Назарбаев, Белоруссии — Александр Лукашенко, Абхазии — Рауль Хаджимба, Киргизии — Сооронбай Жээнбеков и другие.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдёт в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

ЧМ-2022 пройдёт в Катаре.