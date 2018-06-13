В Кремле перечислили иностранных лидеров на открытии ЧМ-2018

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал глав государств, которые посетят церемонию открытия чемпионата мира по футболу в России.

По его словам, по случаю проходящего в России турнира в Москву прибудут лидеры Казахстана — Нурсултан Назарбаев, Белоруссии — Александр Лукашенко, Абхазии — Рауль Хаджимба, Киргизии — Сооронбай Жээнбеков.

Также церемонию посетят президенты Молдавии — Игорь Додон, Панамы — Хуан Карлос Варела, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Южной Осетии — Анатолий Бибилов, Узбекистана — Шавкат Мирзиёев.

Песков отметил, что также в этот список глав государств попали избранный президент Парагвая Мария Абдо Бенитес, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

«Дальше в течение месяца приедут и главы других государств для посещения матчей своих команд», — добавил он.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин проведёт встречу в Москве с председателем президиума Верховного народного собрания Северной Кореи.

13 июня пресс-секретарь российского лидера также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп, как и другие мировые лидеры, станет желанным гостем на ЧМ-2018.