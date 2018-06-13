Путин проведёт встречу с главой парламента КНДР
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«Председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ён Нам завтра будет иметь встречу с президентом Путиным», — заявил он.
Ранее сообщалось, что Ким Ён Нам совершит визит в Россию, чтобы принять участие в церемонии открытия ЧМ-2018.
Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым поздравил российскую сторону с формированием нового правительства и пожелал успешного проведения чемпионата мира по футболу.