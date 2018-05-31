Глава МИД Северной Кореи пожелал России успешно провести чемпионат мира по футболу

Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым поздравил российскую сторону с формирование нового правительства и пожелал успешного проведения чемпионата мира по футболу.

Об этом сообщает Интерфакс. Отмечается, что во время переговоров дипломатов на месте присутствовали лишь операторы телеканалов и фотокорреспонденты. Ранее главы МИД России и КНДР начали встречу в Пхеньяне.