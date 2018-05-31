Глава МИД Северной Кореи пожелал России успешно провести чемпионат мира по футболу
Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо во время встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым поздравил российскую сторону с формирование нового правительства и пожелал успешного проведения чемпионата мира по футболу.
Об этом сообщает Интерфакс.
Отмечается, что во время переговоров дипломатов на месте присутствовали лишь операторы телеканалов и фотокорреспонденты.
Ранее главы МИД России и КНДР начали встречу в Пхеньяне.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему: