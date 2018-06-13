РФС поддержал заявку США, Канады и Мексики на выборах места проведения ЧМ-2026 по футболу

Российский футбольный союз (РФС) поддержал совместную заявку США, Канады и Мексики на выборах места проведения чемпионата мира 2026 года.

Об этом сообщает ТАСС.

Выборы прошли 13 июня на конгрессе Международной федерации футбола (ФИФА) в Москве. Объединённая североамериканская заявка набрала 67% голосов.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт в США, Канаде и Мексике.