Колокольцев проверил готовность Калининграда к ЧМ-2018

Глава МВД России Владимир Колокольцев проверил готовность Калининграда к чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщает Nation News со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В частности, он посетил остров Октябрьский, где расположен стадион «Калининград», принимающий четыре матча группового этапа, и ознакомился с работой операционного центра.

Кроме того, Колокольцев осмотрел военный городок, где проживают прикомандированные сотрудники правоохранительных органов, сообщает сайт МВД России.

В завершение рабочей поездки министр провёл совещание с руководящим составом калининградской полиции.

Ранее URA.RU сообщало, что Колокольцев проверил готовность Екатеринбурга к ЧМ-2018.