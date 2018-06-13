Испанский специалист Хулен Лопетеги прокомментировал свою отставку с должности главного тренера сборной Испании по футболу.

«Я очень расстроен, но надеюсь, что мы проведём чудесный чемпионат мира и выиграем его. У нас отличная команда», — приводит слова Лопетеги Marca.

13 июня стало известно, что Лопетеги был отправлен в отставку с должности главного тренера сборной Испании. Его место на время турнира займёт Фернандо Йерро.

Ранее Хави заявил, что решение Лопетеги показалось ему несвоевременным и поспешным.