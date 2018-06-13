Йерро будет занимать пост главного тренера сборной Испании на ЧМ-2018 по футболу

Фернандо Йерро заменит Хулена Лопетеги на посту главного тренера сборной Испании по футболу на период проведения чемпионата мира 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба испанской национальной команды.

Йерро занимал должность спортивного директора Федерации футбола Испании.

За день до старта мирового первенства Лопетеги был отправлен в отставку после того, как он подписал контракт с мадридским «Реалом».

На групповом этапе мирового первенства испанцы встретятся с Португалией, Ираном и Марокко.

Ранее сообщалось, что Лопетеги отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Испании по футболу.