Хави: решение Лопетеги показалось несвоевременным и поспешным

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании, а сейчас игрок клуба «Аль-Садд» Хави Эрнандес высказал мнение об отставке Хулена Лопетеги с должности главного тренера испанской национальной команды.

«Решение Лопетеги показалось несвоевременным и поспешным. Это стало неожиданностью для всех, но федерация отреагировала правильно. Она должна быть выше отдельно взятых людей. Не могу комментировать подписание контракта между Лопетеги и «Реалом», но как игрок, ранее выступавший за сборную, могу сказать, что Луис Рубиалес (глава Королевской испанской футбольной федерации. — RT) принял взвешенное решение», — приводит слова Хави Marca.

13 июня стало известно, что Лопетеги был отправлен в отставку с должности главного тренера сборной Испании. Его место на время турнира займёт Фернандо Йерро.

Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал отставку Лопетеги с поста главного тренера сборной Испании.