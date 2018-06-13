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Инфантино прокомментировал отставку Лопетеги с поста главного тренера сборной Испании
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказал мнение об отставке Хулена Лопетеги с должности главного тренера сборной Испании.
«Честно говоря, я представления не имею, что происходит. Узнал об этом только после конгресса. Ситуация любопытная. Уверен, об этом будут много говорить, особенно в Испании», — рассказал Инфантино.
Он отметил, что Лопетеги выдающийся тренер, и пожелал ему успехов с мадридским «Реалом».
«Но и испанской сборной мы желаем всего наилучшего. Очевидно, что это не оптимальная ситуация, с которой можно начать чемпионат мира. Я помню 2006 год, когда Италия имела очень много проблем в самом начале, но закончила победой. Иногда из негатива всё переходит в позитив», — заключил глава ФИФА.
Ранее стало известно, что Лопетеги отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Испании по футболу.