Инфантино прокомментировал отставку Лопетеги с поста главного тренера сборной Испании

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино высказал мнение об отставке Хулена Лопетеги с должности главного тренера сборной Испании.

«Честно говоря, я представления не имею, что происходит. Узнал об этом только после конгресса. Ситуация любопытная. Уверен, об этом будут много говорить, особенно в Испании», — рассказал Инфантино.

Он отметил, что Лопетеги выдающийся тренер, и пожелал ему успехов с мадридским «Реалом».

«Но и испанской сборной мы желаем всего наилучшего. Очевидно, что это не оптимальная ситуация, с которой можно начать чемпионат мира. Я помню 2006 год, когда Италия имела очень много проблем в самом начале, но закончила победой. Иногда из негатива всё переходит в позитив», — заключил глава ФИФА.

Ранее стало известно, что Лопетеги отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Испании по футболу.