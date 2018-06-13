Лёв считает, что сборная Испании не станет слабее из-за отставки Лопетеги

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв высказал мнение, что национальная команда Испании не станет слабее из-за ухода Хулена Лопетеги.

«Для меня это сюрприз, как и для всех. Не знаю причин, но это решение стало серьёзным потрясением. У испанцев могут появиться проблемы. Но всё равно испанцы — сыгранная команда, там собраны сильнейшие игроки. Вряд ли теперь они станут менее сильными», — заявил Лёв.

13 июня стало известно, что Лопетеги был отправлен в отставку с должности главного тренера сборной Испании. Его место на время турнира займёт Фернандо Йерро.

Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал отставку Лопетеги с поста главного тренера сборной Испании.