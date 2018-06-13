Вальдеррама считает, что Россия и Египет поборются за выход из группы А со второго места на ЧМ-2018 по футболу

Бывший колумбийский футболист Карлос Вальдеррама, который на время чемпионата мира 2018 года станет экспертом RT, поделился мнением о том, кто выйдет в плей-офф из группы А.

«Проблема заключается в том, что мы пока не видим, в какой форме находятся команды. В связи с этим уже в самом начале всё может пойти не так, как предполагалось. Но если судить исключительно по репутации сборных, я бы сказал, что первое место здесь займёт Уругвай. С остальными командами не всё так очевидно. У россиян будет сильнейшая поддержка с трибун. У Египта очень хорошая сборная, в составе которой играют известнейшие игроки. Именно эти две команды поборются за выход из группы», — сказал Вальдеррама в беседе с корреспондентом RT.

Ранее сообщалось, что сборная Колумбии прилетела в Россию на ЧМ-2018 по футболу.