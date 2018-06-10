Надаль: даже не мечтал об 11 титулах «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился впечатлениями от завоевания 11-го титула «Ролан Гаррос».

«Это замечательное достижение. Не могу описать чувств, поскольку даже не мечтал об 11 титулах, завоёванных на «Ролан Гаррос». По правде говоря, невозможно думать о чём-то подобном», — цитирует Надаля «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу турнира.

Благодаря победе на Открытом чемпионате Фрацнции испанец сохранил первую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Ранее испанец Рафаэль Надаль одержал победу над австрийцем Домиником Тимом в финале второго в сезоне турнира Большого шлема — Открытого чемпионата Франции по теннису.