Надаль: даже не мечтал об 11 титулах «Ролан Гаррос»
- Reuters
«Это замечательное достижение. Не могу описать чувств, поскольку даже не мечтал об 11 титулах, завоёванных на «Ролан Гаррос». По правде говоря, невозможно думать о чём-то подобном», — цитирует Надаля «Чемпионат» со ссылкой на пресс-службу турнира.
Благодаря победе на Открытом чемпионате Фрацнции испанец сохранил первую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Ранее испанец Рафаэль Надаль одержал победу над австрийцем Домиником Тимом в финале второго в сезоне турнира Большого шлема — Открытого чемпионата Франции по теннису.