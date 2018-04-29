Экс-футболист МЮ Бербатов сыграл мафиози в болгарском фильме

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов начал актёрскую карьеру.

Как сообщает Record, экс-футболист снялся в болгарском фильме «Революция Х». В картине он сыграл члена преступной группировки.

В прокат фильм, который соединил в себе жанры комедии и боевика, выйдет 11 мая.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович намерен стать актёром.