Экс-футболист МЮ Бербатов сыграл мафиози в болгарском фильме
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов начал актёрскую карьеру.
Как сообщает Record, экс-футболист снялся в болгарском фильме «Революция Х». В картине он сыграл члена преступной группировки.
В прокат фильм, который соединил в себе жанры комедии и боевика, выйдет 11 мая.
Ранее сообщалось, что Ибрагимович намерен стать актёром.
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