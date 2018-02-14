Словацкие хоккеисты вышли вперёд в матче против сборной России на ОИ-2018

Сборная Словакии вышла вперёд в матче первого тура группового этапа хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане против сборной России.