Словацкие хоккеисты вышли вперёд в матче против сборной России на ОИ-2018

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Сборная Словакии вышла вперёд в матче первого тура группового этапа хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане против сборной России.

На 49-й минуте шайбу забросил Петер Черешняк. Ассистентами выступили Марцел Гашчак и Мартин Бакош.

Счёт в матче стал 3:2 в пользу словаков.

Ранее словаки сравняли счёт в матче со сборной России по хоккею на ОИ-2018.

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