В Пхёнчхане прошла презентация снежного волейбола

В Пхёнчхане прошёл выставочный матч по снежному волейболу.

В матче приняли участие знаменитые волейболисты: бразилец Жиба, серб Владимир Грбич, южнокореянка Ким Ён Кун, а также представители пляжного волейбола: бразилец Эмануэль, китаянка Сюэ Чень и австрийцы Штефани Швайгер и Николас Бергер, сообщает официальный сайт Международной федерации волейбола (FIVB).

Volleyball and Beach Volleyball stars switch to snow in PyeongChang! https://t.co/3TmenNUmnKpic.twitter.com/UpgySKehvS — FIVB (@FIVBVolleyball) 13 февраля 2018 г.

Волейбол на снегу может войти в программу зимних Олимпийских игр.

Ранее сообщалось, что первый в истории чемпионат Европы по снежному волейболу пройдёт в Австрии в марте.