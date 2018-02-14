В Пхёнчхане прошла презентация снежного волейбола

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В Пхёнчхане прошёл выставочный матч по снежному волейболу.
В Пхёнчхане прошла презентация снежного волейбола
  • Reuters
  • © Kim Hong-Ji

В матче приняли участие знаменитые волейболисты: бразилец Жиба, серб Владимир Грбич, южнокореянка Ким Ён Кун, а также представители пляжного волейбола: бразилец Эмануэль, китаянка Сюэ Чень и австрийцы Штефани Швайгер и Николас Бергер, сообщает официальный сайт Международной федерации волейбола (FIVB).

Волейбол на снегу может войти в программу зимних Олимпийских игр.

Ранее сообщалось, что первый в истории чемпионат Европы по снежному волейболу пройдёт в Австрии в марте.

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