Немец Френцель стал олимпийским чемпионом по лыжному двоеборью на Играх в Пхёнчхане
Немецкий спортсмен Эрик Френцель завоевал золото на соревнованиях по лыжному двоеборью на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
- Reuters
- © Dominic Ebenbichler
Френцель, стартовавший с пятой позиции, пришёл к финишу первым в лыжной гонке на 10 км. Он показал время 24 минуты 51,4 секунды.
Congratulations Eric Frenzel #GER on winning #gold and retaining his #NordicCombined men's NH/10km Olympic title! 👏 #PyeongChang2018— Olympic Channel (@olympicchannel) 14 февраля 2018 г.
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Вторым стал японец Акито Ватабе с отставанием 4,8 секунды. Третьим оказался австриец Лукас Клапфер (+18,1).
Лидировавший после прыжковой части соревнований австриец Франц-Йозеф Рёрль пришёл к финишу только 13-м.
Россиянин Эрнест Яхин занял итоговое 38-е место.
Старт лыжной гонки был отложен из-за неблагоприятных погодных условий.
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