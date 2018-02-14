Немец Френцель стал олимпийским чемпионом по лыжному двоеборью на Играх в Пхёнчхане

Короткая ссылка
Немецкий спортсмен Эрик Френцель завоевал золото на соревнованиях по лыжному двоеборью на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
Немец Френцель стал олимпийским чемпионом по лыжному двоеборью на Играх в Пхёнчхане
  • Reuters
  • © Dominic Ebenbichler

Френцель, стартовавший с пятой позиции, пришёл к финишу первым в лыжной гонке на 10 км. Он показал время 24 минуты 51,4 секунды.

Вторым стал японец Акито Ватабе с отставанием 4,8 секунды. Третьим оказался австриец Лукас Клапфер (+18,1).

Лидировавший после прыжковой части соревнований австриец Франц-Йозеф Рёрль пришёл к финишу только 13-м.

Россиянин Эрнест Яхин занял итоговое 38-е место.

Старт лыжной гонки был отложен из-за неблагоприятных погодных условий.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Зимние виды Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
Новости
Все материалы
Загрузка...
© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости»,
2005—2018. Все права защищены.