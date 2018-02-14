Четырём российским фигуристам присвоено звание «Заслуженный мастер спорта»

Короткая ссылка
Министерство спорта России сообщило о присвоении звания «Заслуженный мастер спорта» четырём российским фигуристам.
Четырём российским фигуристам присвоено звание «Заслуженный мастер спорта»

    Ими стали Наталья Забияко, Александр Энберт, Алина Загитова и Михаил Коляда, сообщает пресс-служба ведомства.

    Спортсмены стали серебряными призёрами командного турнира по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

    Ранее двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов получил звание заслуженного мастера спорта России.

    Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
    Олимпийские игры 2018 Фигурное катание
    Сегодня в СМИ
    Новости smi2.ru
    Загрузка...
    Агрегатор новостей 24СМИ
    Новости
    Все материалы
    Загрузка...
    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости»,
    2005—2018. Все права защищены.