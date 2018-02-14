Четырём российским фигуристам присвоено звание «Заслуженный мастер спорта»
Министерство спорта России сообщило о присвоении звания «Заслуженный мастер спорта» четырём российским фигуристам.
Ими стали Наталья Забияко, Александр Энберт, Алина Загитова и Михаил Коляда, сообщает пресс-служба ведомства.
Спортсмены стали серебряными призёрами командного турнира по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
Ранее двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов получил звание заслуженного мастера спорта России.
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