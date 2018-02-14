Четырём российским фигуристам присвоено звание «Заслуженный мастер спорта»

Министерство спорта России сообщило о присвоении звания «Заслуженный мастер спорта» четырём российским фигуристам.

Ими стали Наталья Забияко, Александр Энберт, Алина Загитова и Михаил Коляда, сообщает пресс-служба ведомства.

Спортсмены стали серебряными призёрами командного турнира по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Ранее двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов получил звание заслуженного мастера спорта России.