Канадской шорт-трекистке угрожают смертью после завоевания медали на ОИ-2018

Канадская шорт-трекистка Ким Бутен получила сообщения со смертными угрозами после завоевания бронзовой медали на Олимпийских играх 2018 в Пхёнчхане на дистанции 500 метров.

Бутен пришла четвёртой к финишу в финальном забеге, однако получила бронзовую медаль после дисквалификации южнокорейской спортсменки Чхве Мин Чон.

«Поздравляем с грязной медалью», «Канада, ты научила Ким Бутен жульничать», «Если я тебя найду, ты умрёшь», — приводит комментарии пользователей соцсетей Inside The Games.

Большинство комментарий сопровождается эмоджи с ножом.

Бутен ограничила доступ к своим страницам в Twitter и Instagram.

Ранее сообщалось, что Бутен завоевала бронзу на дистанции 500 метров.