Тренер Евгений Трофимов сообщил, что двукратная олимпийская чемпионка и трёхкратная чемпионка мира по прыжкам с шестом, российская легкоатлетка Елена Исинбаева родила сына.

«Да, родила ночью сына. Чувствует себя хорошо, всё в порядке. Больше никаких подробностей не знаю, она сразу же после рождения малыша сбросила мне смс. Так что теперь могу считать себя уже двукратным дедом», — цитирует Трофимова РИА Новости.

Это второй ребёнок в семье Исинбаевой. В 2014 году она родила дочь Еву.

Россияйская легкоатлетка подтвердила информацию в своём Instagram.

«В нашей семье случилось пополнение. Я родила сына и стала дважды мамой! Огромное спасибо за ваши многочисленные поздравления и добрые слова! Очень приятно!» — написала Исинбаева.

Ранее нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду объявил о рождении своего четвёртого ребёнка.