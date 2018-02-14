Российские кёрлингистки стартовали на ОИ в Пхёнчхане с поражения

Короткая ссылка
Женская сборная России по кёрлингу потерпела поражение от сборной Великобритании в первом туре группового этапа Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.
Российские кёрлингистки стартовали на ОИ в Пхёнчхане с поражения
  • Российские спортсменки Юлия Гузиёва, Ульяна Васильева и Галина Арсенькина во время матча по керлингу
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Россиянки Юлия Гузиёва, Галина Арсенькина, Ульяна Васильева и Виктория Моисеева проиграли британкам со счётом 3:10.

Россиянки приняли решение завершить матч досрочно — после седьмого энда.

В следующем туре сборная России встретится с командой Китая. Начало — 15 февраля в 03:05 по московскому времени. 

Ранее канадские кёрлингисты Кейтлин Лаус и Джон Моррис завоевали золотые медали в дабл-миксте на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Зимние виды Олимпийские игры 2018
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
Новости
Все материалы
Загрузка...
© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости»,
2005—2018. Все права защищены.