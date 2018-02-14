Российские кёрлингистки стартовали на ОИ в Пхёнчхане с поражения
Женская сборная России по кёрлингу потерпела поражение от сборной Великобритании в первом туре группового этапа Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.
- Российские спортсменки Юлия Гузиёва, Ульяна Васильева и Галина Арсенькина во время матча по керлингу
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
Россиянки Юлия Гузиёва, Галина Арсенькина, Ульяна Васильева и Виктория Моисеева проиграли британкам со счётом 3:10.
Россиянки приняли решение завершить матч досрочно — после седьмого энда.
В следующем туре сборная России встретится с командой Китая. Начало — 15 февраля в 03:05 по московскому времени.
Ранее канадские кёрлингисты Кейтлин Лаус и Джон Моррис завоевали золотые медали в дабл-миксте на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
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