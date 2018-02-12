Фигуристка Медведева мечтает встретиться с участниками корейской поп-группы на церемонии закрытия Олимпиады

Российская фигуристка Евгения Медведева надеется получить возможность пообщаться с участниками популярного корейского бой-бенда EXO.

Ранее Евгения не раз подчёркивала, что является большой поклонницей популярного корейского коллектива, и даже после блестящего проката своей дебютной программы на Играх в Пхёнхане призналась местным журналистам, что за несколько часов до выхода на лёд слушала треки любимых исполнителей.

«Это нереальное вдохновение, и это действительно улучшило моё настроение. Я чувствую себя более уверенно благодаря им», — рассказала Медведева.

Участники EXO примут участие в церемонии закрытия Олимпиады. О намерении Медведевой познакомиться с артистами сообщил один из поклонников команды, опубликовавший в социальных сетях переписку с российской фигуристкой.