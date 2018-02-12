Фигуристка Медведева мечтает встретиться с участниками корейской поп-группы на церемонии закрытия Олимпиады
Ранее Евгения не раз подчёркивала, что является большой поклонницей популярного корейского коллектива, и даже после блестящего проката своей дебютной программы на Играх в Пхёнхане призналась местным журналистам, что за несколько часов до выхода на лёд слушала треки любимых исполнителей.
«Это нереальное вдохновение, и это действительно улучшило моё настроение. Я чувствую себя более уверенно благодаря им», — рассказала Медведева.
Участники EXO примут участие в церемонии закрытия Олимпиады. О намерении Медведевой познакомиться с артистами сообщил один из поклонников команды, опубликовавший в социальных сетях переписку с российской фигуристкой.
figure skater evgenia medvedeva got a signed exo album. hoping that she could meet the, at the closing ceremony of winter olympics which is possible! a talented and lucky fangirl! congrats! cto_jongbrothers pic.twitter.com/ZHI7eV0aox— mica eℓℓa (@baekaeri06) February 11, 2018