Демченко: МОК оказал давление на CAS и повлиял на решение судей по апелляциям российских спортсменов

Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко выразил мнение, что Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отклонить апелляции российских спортсменов на их недопуск к зимним Олимпийским играм 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане под давлением Международного олимпийского комитета (МОК).

«На CAS было оказано давление. Президент МОК Томас Бах объявил, что в случае следующего положительного решения по россиянам он просто распустит CAS. Я думаю, таким давлением со своей стороны он повлиял на решение судей», — цитирует Демченко «Чемпионат» со ссылкой на эфир Первого канала.

Ранее эксперт выразил мнение, что решение CAS по делам отечественных спортсменов вписывается в антироссийскую риторику Запада.