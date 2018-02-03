МОК снял временное отстранение с Национального олимпийского комитета Бразилии

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение восстановить в правах Национальный олимпийский комитет (НОК) Бразилии, временно отстранённый осенью 2017 года.

Об этом сообщает портал Inside the Games.

Отмечается, что НОК Бразилии сможет возобновить свою деятельность после того, как лица, подозреваемые в коррупции при выборе Рио-де-Жанейро столицей летних Олимпийских игр 2016 года, покинули свои посты в организации.

Ранее сообщалось, что бывшему президенту НОК Бразилии Артуру Нузману было предъявлено обвинение в коррупции.