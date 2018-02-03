МОК снял временное отстранение с Национального олимпийского комитета Бразилии
Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение восстановить в правах Национальный олимпийский комитет (НОК) Бразилии, временно отстранённый осенью 2017 года.
- globallookpress.com
- © Christophe Moratal
Об этом сообщает портал Inside the Games.
Отмечается, что НОК Бразилии сможет возобновить свою деятельность после того, как лица, подозреваемые в коррупции при выборе Рио-де-Жанейро столицей летних Олимпийских игр 2016 года, покинули свои посты в организации.
Ранее сообщалось, что бывшему президенту НОК Бразилии Артуру Нузману было предъявлено обвинение в коррупции.
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