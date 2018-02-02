Матч чемпионата Франции по футболу перенесён из-за наводнения
Матч 24-го тура чемпионата Франции по футболу между «Труа» и «Дижоном» перенесён из-за наводнения.
Об этом сообщает пресс-служба «Труа».
Игра должна была состояться 3 февраля, однако из-за затяжных дождей и разлива Сены стадион домашней команды «Стад де л’Об» оказался частично подтоплен.
Встреча пройдёт 20 февраля.
Ранее сообщалось, что ударивший футболиста арбитр получил дисквалификацию на три месяца.
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