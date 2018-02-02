Ударивший футболиста арбитр получил дисквалификацию на три месяца

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Арбитр Тони Шапрон, который обслуживал матч 20-го тура чемпионата Франции по футболу между «Пари Сен Жермен» и «Нантом», получил дисквалификацию на три месяца.

Об этом сообщает L’Equipe.

Во время встречи между командами защитник «Нанта» Диего Карлос случайно задел Шапрона, после чего тот упал на газон. В ответ арбитр ударил игрока ногой и показал ему красную карточку, которая впоследствии была аннулирована.

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