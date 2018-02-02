СМИ: США отказали Марадоне во въезде после его слов о Трампе

Американские власти отказали в выдаче визы на въезд в страну легендарному нападающему сборной Аргентины по футболу Диего Марадоне в связи с его высказыванием в адрес президента США Дональда Трампа.

Как сообщает AS, со ссылкой на юриста Марадоны Матиаса Морлы, футболист впервые с 1994 года, когда у него отозвали американскую визу из-за подозрений у потреблении наркотиков, хотел посетить США , чтобы свидетельствовать на заседании суда над его бывшей женой Виллафаньей, которое состоится в марте в Майами, штат Флорида.

«Когда мы были близки к получению визы, предупреждал Диего: «Пожалуйста, не говори ничего о США». И в интервью TeleSur, во втором вопросе они спрашивают его что он думает о Дональде Трампе. «Это чиролита» — ответил Диего», — рассказал Морла.

Отмечается, что «чиролита» — это марионеточная кукла, и этим словом в Аргентине описывают что-то незначимое или кого-то незначительного.

Ранее сообщалось, что Трампу предложили стать тренером футбольного клуба из Англии.