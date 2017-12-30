«Фиорентина» и «Милан» не выявили победителя в матче 19-го тура итальянской Серии А

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«Фиорентина» в родных стенах сыграла вничью с «Миланом» в матче 19-го тура итальянской Серии А.

Встреча завершилась со счётом 1:1. На гол Джованни Симеоне (71-я минута) гости ответили забитым мячом Хакана Чалханоглу (74-я минута).

«Фиорентина» с 27 очками занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Милан» с 25 очками расположился на девятом месте.

Ранее «Наполи» одержал победу над «Кротоне» в матче 19-го тура итальянской Серии А.

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