«Фиорентина» и «Милан» не выявили победителя в матче 19-го тура итальянской Серии А
«Фиорентина» в родных стенах сыграла вничью с «Миланом» в матче 19-го тура итальянской Серии А.
Встреча завершилась со счётом 1:1. На гол Джованни Симеоне (71-я минута) гости ответили забитым мячом Хакана Чалханоглу (74-я минута).
«Фиорентина» с 27 очками занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Милан» с 25 очками расположился на девятом месте.
Ранее «Наполи» одержал победу над «Кротоне» в матче 19-го тура итальянской Серии А.
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