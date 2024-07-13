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Кремлёв: хотим построить крытый колизей IBA для бокса в Серпухове

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Российские боксёры Муслим Гаджимагомедов и Альберт Батыргазиев одержали уверенные победы над своими соперниками в рамках вечера профессионального бокса «Ночь чемпионов IBA» в Серпухове.
Кремлёв: хотим построить крытый колизей IBA для бокса в Серпухове

    Двукратный чемпион мира среди любителей в четвёртом раунде нокаутировал китайца Чжана Чжаосиня в главном поединке турнира и завоевал вакантный пояс чемпиона мира по версии WBA в бриджервейте, а олимпийский чемпион Альберт Батыргазиев досрочно завершил бой с ирландцем Джоном Кэрроллом — в девятом раунде, и не только продлил свою серию до 11 побед на профессиональном ринге, но и стал обладателем временного титула WBA во втором полулёгком весе.

    Дмитрий Двали смотрелся предпочтительнее непобеждённого узбекистанца Шахобидина Заирова большую часть схватки, но уступил в последнем раунде и вынужден был довольствоваться ничьей согласно запискам рефери. В свою очередь, Артур Субханкулов техническим нокаутом в третьем раунде победил танзанийца Кесей Абеида Касонго, а Василий Егоров единогласным решением судей взял верх над филиппинцем Хосе Эспинасой.

    Шоу состоялось на летней арене «Колизей IBA» вместимостью 5 тыс. человек, специально возведённой на общественном пляже «Серпуховские Мальдивы» по личной инициативе президента IBA Умара Кремлёва. Уникальное по масштабу мероприятие было организовано промоутерской компанией «Союз» при поддержке Международной ассоциации бокса и Федерации бокса России. Оно стало одним из немногих в стране с участием иностранных атлетов в эпоху изоляции России от мирового спорта.

    «Многие говорят, что это очень крутое шоу. Отличные отзывы. Даже Артур Бетербиев отметил, что, боксируя в США и Канаде, он не видел подобных. Это сделано для того, чтобы показать: матушка Россия — спортивная сверхдержава. И лучшие события могут проходить только у нас. Эта арена будет продолжать функционировать, а в дальнейшем хотим построить уже крытый колизей IBA в Серпухове».

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