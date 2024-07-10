Стерлинг назвал реванш Махачева и Царукяна самым ожидаемым боем года

Бывший чемпион UFC Алджэмейн Стерлинг высказался о возможном поединке между россиянином Исламом Махачевым и соотечественником Арманом Царукяном.

«Какой один бой мы обязаны увидеть до конца 2024 года? Второй бой Ислама и Армана», — написал Стерлинг в социальных сетях.

2 июня Махачев победил американца Дастина Порье на турнире UFC 302. Бой завершился победой россиянина удушающим приёмом в пятом раунде. Ислам провёл третью защиту титула UFC в лёгком весе.

Царукян в апреле взял верх над бразильцем Чарльзом Оливейрой. Схватка продлилась все три раунда и завершилась победой россиянина раздельным решением судей.

Первый поединок между россиянами прошёл в 2019 году. Тогда победу одержал Махачев, который выиграл единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что бой Махачев — Царукян может пройти 26 октября в Абу-Даби.