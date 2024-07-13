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Кириенко поздравила Гаджимагомедова и Батыргазиева с завоеванием титулов WBA

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко высказалась о победах российских спортсменов Альберта Батыргазиева и Муслима Гаджимагомедова на турнире «Ночь чемпионов IBA».

«От всей души поздравляю Муслима и Альберта с яркими победами в своих чемпионских боях. До сих пор нахожусь под впечатлениями от их выступлений — искренне горжусь нашими боксёрами. Признаюсь, что я не сомневалась в победе Муслима и Альберта. Хотя Батыргазиев чуть всё-таки заставил понервничать в некоторых моментах на старте поединка… Но Альберт — настоящий чемпион с чемпионским характером», — приводит слова Кириенко пресс-служба ФБР.

Она также подчеркнула, что российский спортсмен получил необходимый опыт для развития своей карьеры.

«Альберт у нас амбициозный спортсмен, и уверена, что он уже в ближайшем будущем захочет избавиться от приставки «временный» в своём титуле», — добавила Кириенко.

В ночь с 12 на 13 июля Батыргазиев победил Кэрролла и завоевал временный чемпионский титул WBA. Поединок прошёл в основном карде турнира «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA» и завершился нокаутом в девятом раунде.

Гаджимагомедов одержал победу над китайцем Чжан Чжаосинем и стал чемпионом мира по версии WBA в бриджервейте.

Россиянин победил китайца техническим нокаутом в четвёртом раунде в главном бою турнира.

Ранее Батыргазиев прокомментировал победу над ирландцем Джоно Кэрроллом в бою за временный чемпионский титул WBA.

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