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Кремлёв: матушка Россия — спортивная сверхдержава, лучшие события могут проходить только у нас

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Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв поделился впечатлениями от организации турнира «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA».

«Уже очень многие говорят, что это очень крутое шоу. Отличные отзывы. Вот Артур Бетербиев сказал, что, боксируя в США и Канаде, он не видел таких шоу. Видите, какие отзывы. Это сделано для того, чтобы показать: матушка Россия — спортивная сверхдержава. И лучшие события могут проходить только у нас. Эта арена будет продолжать функционировать, а в дальнейшем хотим построить уже крытый Колизей IBA в Серпухове.

В боксе нет политики, он един, он объединяет. И WBA дала санкцию на проведение титульного боя в России. Бокс призывает не участвовать в политических играх, но это делают... Руководство МОК сегодня не соответствует своему месту. И вот этот турнир «Ночь чемпионов» показывает, что мировой спорт не может жить без России», — сказал Кремлёв.

Турнир проходит в пятницу в подмосковном Серпухове.

В главном бою Муслим Гаджимагомедов встретится с китайцем Чжаном Чжаосинем.

Ранее Кремлёв заявил о желании закрыть организацию Hardcore.

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