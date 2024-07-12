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Макгрегор пристыдил Порье за сотрудничество с Нурмагомедовым

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Ирландский боец UFC Конор Макгрегор отреагировал на сотрудничество американца Дастина Порье с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.
Макгрегор пристыдил Порье за сотрудничество с Нурмагомедовым
  • Gettyimages.ru
  • © Harry How

«Мошенники! У него серьёзный долг перед своей страной, из которой его недавно изгнали. Тебе не стоит делать это, Дастин, ты дурак. Этот благотворительный фонд — мошенничество», — написал Макгрегор в соцсетях.

1 июля появилась информация о том, что налоговая арестовала счета Нурмагомедова из-за долга более чем в 79 млн рублей.

На счету Нурмагомедова 29 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. В последнем поединке в октябре 2020 года боец удушающим приёмом победил американца Джастина Гэтжи.

Ранее дядя Нурмагомедова усомнился в аресте счетов бывшего чемпиона UFC.

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