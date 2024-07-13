Гаджимагомедов победил Чжаосиня и стал чемпионом мира по версии WBA в бриджервейте
Россиянин победил китайца техническим нокаутом в четвёртом раунде в главном бою турнира «Лига Ставок. Ночь чемпионов IBA» в Серпухове.
В последнем профессиональном поединке Гаджимагомедов досрочно победил немца Артура Манна в декабре на турнире в Дубае.
Чжаосинь занял первую строчку рейтинга WBA в весе до 101,6 кг благодаря победе нокаутом во втором раунде над россиянином Евгением Романовым в феврале.
Ранее Батыргазиев победил Кэрролла и завоевал временный чемпионский титул WBA.