Daily Mail: полиция задержала болельщика, забравшегося под крышу стадиона после матча Евро

Полиция арестовала болельщика, который забрался под крышу стадиона после матча 1/8 финала между Германией и Данией.

Как сообщает Daily Mail, болельщик после окончания матча взобрался на металлическую конструкцию под крышей стадиона.

Встреча в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» завершилась со счётом 2:0. Голами отметились Кай Хаверц с пенальти и Джамал Мусиала.

Таким образом, команда вышла в четвертьфинал чемпионата Европы в четвёртый раз за последние пять турниров. Лишь на Евро-2020 бундестим вылетел на стадии 1/8 финала.

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Ранее сообщалось, что в матче Германия — Дания судья отменил ещё один гол.