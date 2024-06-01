Нойер стал рекордсменом сборной Германии по числу матчей на чемпионатах Европы

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер отметился новым достижением в национальной команде на чемпионате Европы — 2024.

Вратарь вышел в стартовом составе команды на матч 1/8 финала с Данией. Для Нойера эта игра стала 19-й на чемпионатах Европы.

Таким образом, 38-летний голкипер стал рекордсменом Германии по числу матчей за команду на европейских первенствах, побив достижение Бастиана Швайнштайгера (18).

Встреча в настоящий момент проходит в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк». Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

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Ранее сообщалось, что Германия и Дания назвали стартовые составы на матч 1/8 финала Евро.