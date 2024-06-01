Радимов: хочется, чтобы скорость у сборной Италии была и чтобы Кьеза был на поле

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о матче Италии со Швейцарией в 1/8 финала чемпионата Европы.

«Федерико Кьеза, который добавляет скорости, почему‑то остаётся на скамейке запасных, в итоге выходит очень блеклой игра у итальянцев. В способностях Лучано Спаллетти сомневаться не приходится, но нам как болельщикам хочется, чтобы скорость у сборной Италии была и чтобы Кьеза был на поле», — цитирует Радимова «Матч ТВ».

В 1/8 финала турнира сыграют Швейцария — Италия, Германия — Дания, Англия — Словакия, Испания — Грузия, Франция — Бельгия, Португалия — Словения, Румыния — Нидерланды, Австрия — Турция.

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Ранее сообщалось, что впервые в истории Евро четыре сборные набрали одинаковое количество очков в группе.