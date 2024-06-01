Тренер Румынии возмущён подозрениями о договорённости со Словакией сыграть вничью на Евро

Главный тренер сборной Румынии Эдвард Иорданеску высказался о подозрениях, что игроки сыграли вничью с командой Словакии на Евро-2024 по договорённости.

«Я считаю, было очевидно, что обе команды отдали все силы. Говорить перед игрой и поливать грязью команду, игроков, нашу работу и наше достоинство — это позорно. Они должны были сначала посмотреть, прежде чем судить нас. Они сбросили этот мусор на нас, на команду, на наших болельщиков, на всех», — приводит слова Иорданеску ESPN.

Встреча группы E завершилась со счётом 1:1. Обе команды набрали по четыре очка и вышли в плей-офф турнира. Столько же баллов заработали Бельгия и Украина, но украинская команда не смогла пробиться в 1/8 финала, заняв четвёртое место в квартете.

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Ранее Сергей Кирьяков предположил, что матч между Словакией и Румынией мог носить договорной характер.