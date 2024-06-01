«Матч ТВ»: экс-форвард «Пари НН» интересен «Краснодару», «Динамо», ЦСКА и «Локомотиву»
Как сообщает «Матч ТВ», интерес к Милсону проявляют «Краснодар», а также московские «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА.
В сезоне-2023/24 анголец провёл за «Маккаби» 40 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал 13 результативных передач. Его контракт с израильским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает форварда в €2,5 млн.
Ранее сообщалось, что Николич, Ивич, Осинькин — кандидаты на пост главного тренера ЦСКА.