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«Матч ТВ»: экс-форвард «Пари НН» интересен «Краснодару», «Динамо», ЦСКА и «Локомотиву»

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Бывший нападающий «Пари НН» Милсон, ныне выступающий за «Маккаби», может продолжить карьеру в РПЛ.

Как сообщает «Матч ТВ», интерес к Милсону проявляют «Краснодар», а также московские «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА. 

В сезоне-2023/24 анголец провёл за «Маккаби» 40 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и отдал 13 результативных передач. Его контракт с израильским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает форварда в €2,5 млн.

Ранее сообщалось, что Николич, Ивич, Осинькин — кандидаты на пост главного тренера ЦСКА.

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