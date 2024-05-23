Заварзин: ни у «Краснодара», ни у «Динамо» нет чемпионского духа

Бывший генеральный директор «Динамо» Юрий Заварзин поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между бело-голубыми и «Краснодаром».

«У «Динамо» больше шансов, но «Краснодар» играет дома. Думаю, что игра будет до гола. Обе команды бесхребетные. Если бы у них была какая-то харизма, чемпионский дух», — цитирует Заварзина Vprognoze.

После 29 туров «Динамо» набрало 56 очков и продолжает лидировать в таблице. На второй позиции расположился «Зенит» (54). Третий — «Краснодар» (53).

25 мая бело-голубые сыграют с краснодарским клубом. Начало матча в 16:30 мск.

Ранее сообщалось, что Константин Тюкавин восстановился к матчу с «Краснодаром».