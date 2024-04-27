Петржела: «Динамо» может победить «Зенит» — Личка знает, как это делать

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказал мнение, что «Динамо» может одержать победу над петербургским клубом в матче 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Зенит» может проиграть «Динамо». Личка знает, как обыгрывать «Зенит», и Марцел захочет это сделать. Но тем не менее я считаю, что «Зенит» будет чемпионом в этом сезоне», — цитирует Петржелу «Чемпионат».

Встреча между командами пройдёт 28 апреля. Начало — в 19:15 мск.

После 25 туров РПЛ «Зенит» набрал 50 очков. Команда продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата. На второй позиции расположился «Краснодар», отстающий на один балл. Тройку лучших замыкает «Динамо» (44).

Ранее сообщалось, что арбитр Павел Кукуян назначен на матч «Динамо» — «Зенит».