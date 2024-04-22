Учитель из Дагестана рассказал, как ему удалось стать лауреатом конкурса РФС

Учитель физкультуры средней общеобразовательной школы №59 и тренер частной футбольной школы «Прогресс» в городе Махачкала Арсен Абакаров в интервью RT рассказал, как ему удалось стать лауреатом конкурса «Магнит футбола», который РФС проводит в рамках одного из своих проектов. Он признался, что после поездки в Москву приобрёл массу новых знакомых и единомышленников, а также поделился эмоциями от визита в Дагестан Евгения Алдонина, Руслана Пименова, Бориса Никонорова, Алексея Гасилина и Елены Медведь.

— За два дня пребывания в Каспийске и Дербенте, кажется, вы были единственным тренером, которого подрастающее поколение слушалось во время визита именитых футболистов в рамках проекта РФС «Футбол в школе»…

— Наверное, сказывается опыт. Всё-таки я 18-й год работаю в сфере образования в целом и с детьми в частности. В последние пару лет приобрёл известность в Дагестане, потому что работаю в том числе и региональным методистом, помогаю начинающим тренерам. Естественно, не последнюю роль в росте популярности сыграло то, что я стал лауреатом профессионального конкурса «Магнит футбола», который проводит РФС. Благодаря этому обзавёлся массой новых знакомых, мы постоянно переписываемся в мессенджерах, обмениваемся новыми знаниями, мнениями, обсуждаем нюансы. Это в очередной раз подтверждает мысль, что футбол объединяет. А любые проекты с непосредственным участием именитых спортсменов приносят радость и детям, и их родителям, и всем, кто в них вовлечён.

— Как думаете, чем вы приглянулись жюри проекта, почему они выделили вас среди прочих?

— Сложно сказать однозначно. Я достаточно скромный человек, просто люблю свою работу и детей. Появилась такая возможность, многие стали советовать принять участие. В итоге я решил попытать счастье и ни капли об этом не пожалел. Смонтировать ролик для визитной карточки труда не составило, так как у меня за последние годы набралось достаточно много видеоматериалов. В общеобразовательной школе у меня семь возрастных групп, и я постарался коротко и доходчиво донести до комиссии, чем живу сам, на что делаю упор в работе, как воспитываю и стараюсь привить ученикам любовь к футболу.

— Поездка в столицу стала неожиданностью?

— Без сомнения. Не могу передать словами, как было приятно оказаться в числе избранных. Мы провели три прекрасных дня в Москве, память о которых я сохраню на долгие годы. Всех финалистов приняли с большой теплотой, каждому уделили внимание, а уж про насыщенную программу и не говорю. Это действительно был праздник, мы себя чувствовали звёздами первой величины. Думаю, мой пример может подтолкнуть других учителей в регионах быть смелее, делиться идеями, не стесняться рассказывать о своих подопечных и их успехах. Это очень важно. И вообще, когда ты вкладываешь душу в любимое дело, то это, как правило, не остается незамеченным.

— Новые предложения о работе поступают?

— Да. Ко мне начали проявлять интерес не только в общеобразовательной сфере, но и в спортивной. Я владею тренерской лицензией С, хорошо знаю методологию, люблю детей и, разумеется, хочу развиваться дальше. Правда, отказаться от своих подопечных будет сложно, если вдруг меня захочет видеть в академии какой-то из клубов РПЛ или Первой лиги. Я ведь, помимо прочего, ещё и в частной футбольной школе «Прогресс» преподаю, так что можете представить, насколько большая семья стоит за моей спиной. И это колоссальная ответственность за свой родной регион и близких мне людей.