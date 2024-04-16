Дворовая команда из московского ЖК претендует на победу в конкурсе РФС «Россия — футбольная страна»

Команда из московского ЖК претендует на победу в конкурсе Российского футбольного союза (РФС) «Россия — футбольная страна».

В 2022 году в одном из жилищных комплексов Лосиноостровского района Москвы жители полюбили играть в футбол во дворе и решили создать любительский клуб.

Владельцы ЖК поддержали инициативу и обеспечили необходимые условия для бесплатного занятия футболом всем владельцам квартир.

Были созданы взрослые мужские и женские команды, а также детская секция «К15-Мангазея». У клуба есть свой актив и главные тренеры. Коллектив принимал участие в розыгрыше ЛФЛ второго дивизиона СВАО, где занял восьмое место. Проект также участвует в конкурсе РФС «Россия — футбольная страна». В прошлом году «К-15 Мангазея» заняла третье место в номинации «Лучшая футбольная инициатива».

Ранее сообщалось, что УЕФА частично профинансирует турнир развития в России.