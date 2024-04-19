Актёры из сериалов «Слово пацана» и «Реальные пацаны» и певица Седокова войдут в жюри конкурсов РФС

Звезда сериала «Слово пацана» Ярослав Могильников, певица и ведущая Анна Седокова и Антон Богданов — «Рыжий» из «Реальных пацанов» определят лучших в благотворительных конкурсах РФС.

Известная исполнительница и телеведущая вошла в состав жюри в финальном отборе конкурса «Россия — футбольная страна», который проводит Российский футбольный союз для поощрения самых ярких инициатив, направленных на развитие массового футбола в стране.

Среди финалистов — футбольный турнир среди священнослужителей, организованный настоятелем храма Томской епархии РПЦ, самая титулованная студенческая команда Европы, через которую прошли поколения студентов, — ФК «КубГУ», любительский футбольный клуб, основанный жителями московского ЖК на основе своих футбольных баталий во дворе.

В свою очередь, звезды популярных сериалов вместе с популярными блогерами и известными футболистами будут оценивать заявки на конкурсе «Магнит футбола», в котором принимают участие школьные учителя физкультуры и педагоги дополнительного образования, а также их ученики.

Ранее сообщалось, что дворовая команда из московского ЖК претендует на победу в конкурсе РФС «Россия — футбольная страна».