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В РФС хотят привезти Роналдиньо, Ривалдо и Каку на матч легенд России и Бразилии

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Руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терёшин поделился мнением относительно возможности проведения матча между легендами России и Бразилии.
В РФС хотят привезти Роналдиньо, Ривалдо и Каку на матч легенд России и Бразилии
  • AP

Мне кажется, этот матч вполне реализуем. Надо, чтобы Кафу переговорил с футболистами. Если они между собой договорятся, что готовы приехать, это будет большой праздник даже для Москвы. Можно без проблем собрать целый стадион. Привезти Роналдиньо, Кафу, Ривалдо, Таффарела, Каку. Они вызовут большой ажиотаж», — сказал Терёшин «РБ Спорту».

Функционер отметил, что у России есть несколько различных поколений футболистов, из которых можно скомплектовать команду для возможной встречи.

По словам Терёшина, приезд Роналдиньо может быть достаточно дорогим, однако в этом и будет заключаться залог успеха мероприятия.

«Но он и сделает весь медийный эффект и кассу. Мы прекрасно понимаем, что футбол — это шоу-бизнес. Лица, которые в нём участвуют, монетизируют проект», — добавил он.

Ранее в Казахстане заявили, что готовы провести товарищеский матч со сборной России по футболу.

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