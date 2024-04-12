Генсек РФС — о продлении контракта с Карпиным: у нас полное понимание с тренером
- РИА Новости
«РФС регулярно проводит встречи с Валерием Карпиным. Есть действующий контракт. А сейчас Карпин тренирует команду, когда будет перерыв, то окончательно всё с ним решим. У нас полное понимание с тренером, есть коммуникация и диалог», — цитирует Митрофанова «Спорт-Экспресс».
РФС в скором времени начнёт переговоры со специалистом о продлении договора на два года, сообщает издание.
Карпин возглавил сборную России в 2021 году, его действующий контракт рассчитан до августа 2024-го.
Ранее сообщалось, что Карпина признали лучшим тренером марта в РПЛ.