Генсек РФС — о продлении контракта с Карпиным: у нас полное понимание с тренером

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о ситуации с контрактом главного тренера сборной России Валерия Карпина.

«РФС регулярно проводит встречи с Валерием Карпиным. Есть действующий контракт. А сейчас Карпин тренирует команду, когда будет перерыв, то окончательно всё с ним решим. У нас полное понимание с тренером, есть коммуникация и диалог», — цитирует Митрофанова «Спорт-Экспресс».

РФС в скором времени начнёт переговоры со специалистом о продлении договора на два года, сообщает издание.

Карпин возглавил сборную России в 2021 году, его действующий контракт рассчитан до августа 2024-го.

Ранее сообщалось, что Карпина признали лучшим тренером марта в РПЛ.