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Лунёв — об отношении к русским в Германии: в городе бывали случаи — провокации, жесты

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Бывший вратарь «Байера» Андрей Лунёв рассказал об отношении немцев к россиянам в Германии.
Лунёв — об отношении к русским в Германии: в городе бывали случаи — провокации, жесты
  • РИА Новости

«В команде вообще не чувствовалось, она у нас была интернациональная. В городе бывали случаи на дороге. Провокации, фразы, жесты. Как они узнавали, что русский? Ездил на машине с российскими номерами. Показывали средний палец», — сказал Лунёв на YouTube-канале Сергея Тыртышного.

Лунёв играл за «Байер» с 2021 по 2023 год. На данный момент россиянин выступает за «Карабах».

Ранее сообщалось, что Лунёв лидирует по сейвам в еврокубках в текущем сезоне.

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