Бразильский фиджитал-футболист признался, что впервые в жизни увидел снег в России

Игрок команды R10 Родриго Пимпао рассказал, что впервые в жизни увидел снег в России.

«О соревновании мне рассказал друг. Помню, идея совмещения реального спорта с виртуальным сразу показалась интересной. Могу только сказать, что счастлив был стать частью столь масштабного мероприятия», — сказал Пимпао RT.

Он также ответил на вопрос, является ли его визит первым в Россию.

«Да. Раньше у вас бывать не приходилось. Я выступал во многих странах: Японии, Южной Корее, ОАЭ, Иране, но в Россию прилетел впервые. Честно говоря, я нахожусь под впечатлением. Казань вообще показалась очень красивым городом. Организация тоже на потрясающем уровне.

Ощущения крайне необычные. О чём говорить, если я до того даже снега не видел. А тут его целые горы. От восхищения сразу схватился за телефон и принялся фотографировать. Отправлял кадры друзьям и родным. Не сказать, что они шокированы, но впечатлены. В Бразилии подобную погоду невозможно себе представить», — добавил Пимпао.

Ранее вратарь сборной России по пляжному футболу рассказал, как принял участие в Играх Будущего.